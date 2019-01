Prémios de cinema e televisão Globos de Ouro são conhecidos hoje

A cerimónia dos prémios Globos de Ouro, da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, acontece este domingo, com o filme "Vice" e a série "American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace" a liderarem as nomeações.

Um ano depois de uma edição marcada pelo discurso da apresentadora Oprah Winfrey contra "os homens poderosos e brutais" em pleno desenvolvimento do movimento #MeToo, a indústria cinematográfica norte-americana volta a olhar para o que foi feito nos últimos meses.

No cinema, o filme biográfico "Vice", de Adam McKay, centrado na vida do antigo vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney, está nomeado em seis categorias, nomeadamente nas de melhor realização e argumento, para Adam McKay, e elenco, encabeçado por Christian Bale.

Com cinco nomeações seguem-se "Assim Nasce uma Estrela", "Green Book: Um Guia para a Vida" e "A Favorita".

Na categoria de melhor filme de drama estão nomeados "Black Panther", "Assim nasce uma estrela", "BlacKKKlansman", "Bohemian Rhapsody" e "Se esta rua falasse".

Para melhor comédia ou musical foram escolhidos "O regresso de Mary Poppins", "Green Book", "A Favorita", "Vice" e "Crazy rich asians".

O ator Bradley Cooper está duplamente nomeado, como melhor realizador e melhor ator de drama com o 'remake' de "Assim Nasce uma Estrela", que marca a sua estreia atrás das câmaras.

No campo televisivo, a série mais nomeada é “American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace” com quatro indicações, seguindo-se “The Americans”, “Barry, “Homecoming”, “O Método Kominsky”, “Sharp Objects”, “A Very English Scandal” e “The Marvelous Mrs. Maisel” com três cada.

A cerimónia dos Globos de Ouro decorrerá a partir das 18:00 (23:00 de segunda-feira em Lisboa) no Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, com apresentação de Sandra Oh e Andy Samberg.