Preço dos combustíveis desce nos Açores

O preço dos combustíveis vai descer nos Açores dois cêntimos por litro no preço máximo da gasolina de 95 octanas e de dois cêntimos por quilo no fuelóleo industrial, refere nota do Gacs.



Assim, a gasolina de 95 octanas passa a custar 1,41 euros por litro. Já o fuelóleo industrial passa a custar 0,58 euros por quilo.





Os novos preços entram em vigor às 00h00 de sexta-feira.