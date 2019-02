Praia da Vitória soma 30 milhões de euros de investimentos privados nos últimos 3 anos

Nos últimos três anos foram investidos, na Praia da Vitória e pela iniciativa privada, cerca de 30 milhões de euros, tendo sido criados cerca de uma centena de postos de trabalho diretos no concelho, em particular nos setores agrícola e turístico, através do surgimento de novas empresas ou modernização de unidades produtivas.

Os dados foram revelados por Tiago Ormonde, vereador da Câmara Municipal da Praia da Vitória, aquando de uma visita a uma empresa de produção e comércio de produtos hortícolas, localizada na freguesia de Santa Cruz, adianta nota de imprensa.





“Pelos valores de investimento recentes e pela aposta que se tem verificado na modernização do setor agrícola, queremos registar, com esta visita que a Praia da Vitória reúne condições de excelência para o desenvolvimento e crescimento do setor agrícola”, afirmou o vereador com o pelouro da economia, citado na mesma nota.





De acordo com Tiago Ormonde, “nos últimos 3 anos, temos cerca de 30 milhões de euros de investimento privado na cidade e no concelho, tendo sido criados cerca de 100 novos postos de trabalho, em áreas que vão da modernização do setor agrícola, às mais variadas áreas de animação turística, criação de unidades hoteleiras, unidades fabris e industriais, restauração, prestação de serviços, entre outras”.





O responsável autárquico referiu ainda que a Praia da Vitória “tem excelentes condições para acolher os mais variados investimentos privados e as entidades com responsabilidades locais e regionais têm que estar focadas nisso e disponíveis para continuar a incentivar este incremento da iniciativa privada e esta preferência que se regista por parte de muitos jovens empresários pela Praia”.