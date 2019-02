Praia da Vitória investe na melhoria das condições do Jardim Municipal Silvestre Ribeiro

As mais lidas

O conjunto de intervenções está integrado na estratégia municipal de valorização do edificado e património local.

"Acreditamos, enquanto autarquia, que a revitalização de espaços que integram a dinâmica local é importante no reforço da coesão social. Por este motivo, esta é também uma das nossas prioridades nos próximos meses", disse.

O Jardim Municipal Silvestre Ribeiro é um dos ex-líbris da Praia da Vitória, situado no centro da vidade e visitado por locais e turistas. Pretendemos, acima de tudo e com o reforço da iluminação, garantir o bem-estar e qualidade de vida de quem frequenta e usufrui dos serviços prestados neste espaço", referiu a vereador, citada em nota de impresa.

Para além das obras relacionadas com a iluminação, estão ainda previstas melhorias na drenagem e escoamento de águas pluviais, assim como aperfeiçoamentos no edifício lá situado.

A Câmara Municipal da Praia da Vitória vai investir na melhoria das condições do Jardim Municipal Silvestre Ribeiro, estando previstas, intervenções ao nível da iluminação do local, anunciou a vereadora Raquel Borges, aquando de uma visita ao espaço público municipal.

