Praia da Vitória inaugura época balnear com 9 bandeiras azuis

O Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Dinis, abriu oficialmente, esta quarta-feira, dia 10 de junho, a época balnear no Concelho, registando o aumento do número de zonas balneares com Bandeira Azul. Os investimentos realizados para corresponder a todas as novas recomendações originadas pela situação de pandemia e apelando ao “bom senso de todos” para uma boa e normal utilização das zonas balneares.



Na cerimónia simbólica de hastear a nova Bandeira Azul, atribuída à praia dos Sargentos, na baía da Cidade, Tibério Dinis enalteceu o trabalho realizado nas últimas semanas pelos funcionários municipais, destacando a articulação entre o Município, a Autoridade Marítima, a Direção Regional dos Assuntos do Mar, a Autoridade de Saúde Regional e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória.

“Por norma abríamos a época balnear a 1 de junho. Este ano, fruto da situação que vivemos, só agora foi possível iniciar a época balnear nesta data, e mesmo assim somos o primeiro Concelho dos Açores a iniciar a época balnear. Para além de todos os galardões de qualidade já reconhecida (Bandeira Azul e Praia de Ouro) na situação atual conseguimos assegurar o cumprimento das novas regras e recomendações de segurança a todos os seus utilizadores”, afirmou Tibério Dinis.

Numa cerimónia onde marcaram presença várias entidades e autoridades, como o Diretor Regional da Saúde, Tiago Lopes, em representação do Presidente do Governo Regional dos Açores, o autarca praiense sublinhou que para abrir a época balnear foi “preciso fazer em apenas três semanas, um trabalho que habitualmente era feito com dois meses de antecedência”, apontando ainda os investimentos necessários.

“Importa também sinalizar que, este ano, do ponto de vista orçamental, regista-se um investimento de cerca de 400 mil euros nas várias zonas balneares. Em questões da segurança, ou seja, nos nadadores salvadores são investidos cerca de 120 mil euros através de um protocolo com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória; e efetuamos um investimento para corresponder às novas exigências e recomendações face ao covid-19, que rondou os 120 mil euros. Face a este investimento temos ainda que somar os elevados custos de manutenção que existirão, pois é preciso nova sinalética, proceder a desinfeções, com maior regularidade, de todas as instalações sanitárias e infraestruturas balneares. Ao nível do investimento estão em curso, infelizmente não como prevíamos, fruto de alguns atrasos se registaram, as obras no Bar do Abismo, na zona balnear dos Biscoitos, que espero, em breve, possa estar ao serviço de todos os utilizadores daquela zona balnear do concelho. Um investimento municipal de cerca de 150 mil euros”, revelou.

Tibério Dinis assinalou ainda que a Praia da Vitória é “o Concelho dos Açores com mais Bandeiras Azuis”, assim como está nos lugares cimeiros do ranking nacional “dos concelhos do País com mais zonas balneares de qualidade reconhecida. Já o éramos no ano passado e queremos continuar este trabalho, no sentido de aumentar o número de zonas balneares na Praia da Vitória”.

Para além das novas orientações e recomendações originadas pela situação pandémica, o edil registou que, este ano, “a dificuldade maior continuou a ser o escasso número de nadadores salvadores, agravado pelo facto de a pandemia não ter permitido a realização de novos cursos. Já em 2019 tivemos esta limitação no número de nadadores salvadores e, este ano, associado ao facto de temos mais zonas balneares, continuamos com essa dificuldade”.

Para já e por recomendação da autoridade de saúde concelhia, não vão abrir ao público a Piscina da Caldeira das Lajes e a piscina das crianças da zona balnear das Quatro Ribeiras, esperando o Município que, a breve trecho, não se registando uma inversão no atual quadro epidemiológico da ilha e da região, poder abrir estes espaços.

Dos Biscoitos ao Porto Martins, todas as zonas balneares da Praia da Vitória são distinguidas com este galardão de qualidade (a Bandeira Azul é uma distinção europeia para zonas balneares que cumpram critérios relacionados com informação e educação ambiental, qualidade da água balnear, gestão ambiental, segurança e serviços disponíveis aos banhistas, responsabilidade social e envolvimento comunitário), contando-se a Zona Balnear dos Biscoitos, a Zona Balnear das Quatro Ribeiras, a Zona Balnear das Escaleiras – Vila Nova, a Praia Grande, a Prainha, a Praia da Riviera e agora também a Praia dos Sargentos, na baía da cidade, a zona balnear do Porto Martins e a marina da Praia da Vitória.