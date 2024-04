Praça de N. Sra. do Rosário recebe comemorações do 25 de Abril

Desta forma, entre as 10h00 e as 12h30, quem visitar a Praça do Rosário irá encontrar diversos trabalhos em crochet, tricot, eva e papel, tendo como tema principal o cravo. Esta ação, em particular, contou com a colaboração do Centro de Atividades de Tempos Livres “O Borbas”, e das valências de centros de dia de idosos do Centro Social e Cultural de S. Pedro, do Centro Social e Cultural da Atalhada, bem como da Santa Casa da Misericórdia de Lagoa, explica nota de imprensa da autarquia.





No referido local, irá estar exposto um painel de consideráveis dimensões com textos de Alexandre Pascoal, Carlos Guilherme Riley e Teófilo Braga, numa ação comunitária e partindo da simbologia do cravo.

Haverá, também, declamação de poesia por parte de Jorge Delfim e alguns artistas estarão a pintar ao vivo, nomeadamente Andreia Sousa, Marc Garcia, Michael Hudec, Martim Cymbron e Raquel Alvernaz.

Na Praça de N. Sra. do Rosário, irá estar a instalação “Antes do 25 de Abril”, com referência ao hashtag #nãopodias e era preciso, numa alusão a tudo o que foi vivido na época da ditadura em Portugal.

No mesmo local, terá lugar um atelier de cravos de papel, dinamizado pelas avós do projeto “A Avó veio trabalhar nos Açores”.

A pensar nos mais novos, o evento conta com animação infantil com pula-pula, pinturas faciais e um cantinho de leitura, privilegiando livros relacionados com o dia 25 de Abril e a democracia.

Saliente-se que a Associação Jovem Lagoense junta-se a esta comemoração através da distribuição de cravos pela população presente, acompanhada por uma pequena orquestra composta por jovens da Sociedade Filarmónica Estrela d´Alva.

Paralelamente, pelas 11h30, no cineteatro lagoense Francisco d’Amaral Almeida, decorrerá a exibição do documentário “Lagoa – Memórias de Abril”, uma produção da Câmara Municipal da Lagoa, em conjunto com a empresa Palco de Ilusões, numa realização de Francisco Rosas e Tiago Rosas.