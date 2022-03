PR dá posse ao Governo na quarta-feira

De acordo com uma nota divulgada na página oficial da Presidência da República na internet, o Presidente da República “marcou a cerimónia de posse de todos os membros do XXIII Governo Constitucional para a próxima quarta-feira, 30 de março, pelas 17h00”.

A cerimónia vai realizar-se, como é habitual, no Palácio Nacional da Ajuda.

Também o parlamento já agendou para terça-feira, 29 de março, a primeira sessão plenária da nova legislatura, para a apresentação e votação do projeto de resolução que constitui uma Comissão Eventual de Verificação de Poderes dos Deputados Eleitos.

No mesmo dia, a Assembleia da República vai proceder também à eleição do presidente do parlamento, sendo Augusto Santos Silva, até então ministro dos Negócios Estrangeiros, o candidato proposto pelo PS.

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou na quarta-feira, ao Presidente da República, a composição de um Governo com 17 ministros, menos dois do que no anterior.