PPM enaltece “forte dimensão social” do Plano e Orçamento dos Açores para 2022

Numa opinião transmitida por escrito à agência Lusa, a propósito das audições sobre as propostas de Plano e Orçamento que hoje terminam na Assembleia Legislativa dos Açores, o líder do PPM, partido que integra o executivo açoriano juntamente com o PSD e o CDS-PP, realçou a “dimensão social” do Orçamento e do Plano da região para o próximo ano.

“[Os documentos] têm uma forte dimensão social no sentido de combater a pobreza, assegurar as respostas e apoios sociais aos mais desfavorecidos e promover a luta contra as desigualdades sociais”, afirmou.

O monárquico salientou que o Orçamento regional para 2022 “contempla o investimento público necessário” para “incentivar a retoma económica e absorver os fundos europeus”.

“[O Orçamento para 2022] salva a SATA, que os governos socialistas deixaram na mais absoluta falência”, criticou.

Paulo Estêvão assinalou também que as audições aos membros do executivo açoriano revelaram um “governo preparado”.

“As audições revelaram um Governo preparado para transmitir todas as informações e esclarecer todas as dúvidas”, concluiu.

Os membros do Governo dos Açores estão a ser ouvidos no âmbito da proposta de Plano e Orçamento da região para 2022, que foi entregue terça-feira na Assembleia Regional, onde serão discutidos e votados no final deste mês.