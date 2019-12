Povoação inaugura três Presépios este fim de semana

A Câmara da Povoação dará início à quadra natalícia, esta sexta-feira, com a abertura oficial da iluminação e a inauguração do Presépio de Natal da Vila, pelas 20 horas, com a atuação do Coro Infantojuvenil da autarquia, junto aos Paços do Concelho. Segue-se o desfile do Grupo Motard “Touros do Asfalto”, por algumas artérias da vila, com paragem no Jardim Municipal. Depois será a vez do Pai Natal aparecer para tirar fotos com os mais novos também na zona do Jardim Municipal e, a finalizar o programa, acontecerá a atuação dos “Magma Gospel” no mesmo local.





Sábado, o Grupo Folclórico das Camélias e Ricardo Melo irão inaugurar, a partir das 21 horas, a abertura das luzes do Presépio das Caldeiras das Furnas, que conta, novamente, com mais de 5 mil lâmpadas e cerca de 500 figuras com algumas modificações e inovações, numa organização da autarquia que conta com a parceria da Junta de Freguesia local.





Durante a quadra natalícia haverá animação aos fins de semana na zona das Caldeiras.





No domingo, pelas 20 horas, a Junta de Freguesia de Água Retorta inaugurará o seu Presépio de Natal, feito em trabalhos manuais, com casas construídas em madeira, pedra, palha, canas da índia e figuras elaboradas com tecidos reaproveitados.





O Presépio ficará exposto numa tenda com 250 metros quadrados, junto à Casa do Povo da freguesia, parceira deste evento, acontecimento que conta também com o apoio da Câmara Municipal da Povoação.





O Presépio de Água Retorta ficará exposto de segunda a sexta, das 10 às 21 horas; e sábados e domingos, das 14 às 21 horas.





O dia da inauguração do Presépio contará com a atuação da “Tia Maria do Nordeste”.