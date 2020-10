Portugal regista mais de 3 mil casos em 24 horas

Os internamentos hospitalares também atingiram nas últimas 24 horas os valores máximos registados desde março, num total de 1.365, mais 93 pessoas internadas do que na quarta-feira.

Nos cuidados intensivos estão internados 200 doentes, mais 13 do que na quarta-feira. O máximo de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos foi registado em 07 de abril, dia em que 217 pessoas estavam nestas unidades com covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

De acordo com o boletim hoje divulgado, Portugal já contabilizou 109.541 casos confirmados e 2.245 óbitos desde o início da pandemia de covid-19.

O anterior valor máximo de novos casos diários tinha ocorrido em 16 de outubro, com 2.608 infeções, enquanto o anterior maior número de doentes internados nos hospitais tinha sido atingido em 16 de abril, com 1.302.

As autoridades de saúde têm 55.809 pessoas em vigilância, menos 73 do que na quarta-feira.

A DGS revela ainda que estão ativos 42.765 casos, mais 1.961 que nas últimas 24 horas.

Segundo o boletim epidemiológico, das 16 mortes registadas, sete ocorreram na região Norte, seis em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Centro e uma no Alentejo.

Nas últimas 24 horas 1.293 doentes recuperaram, totalizando 64.531 desde o início da pandemia.

A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias, registando hoje mais 1.954 casos, totalizando 44.875, e 987 mortos desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados 936 novos casos de infeção, contabilizando a região 50.395 casos e 904 mortes.

Na região Centro registaram-se 281 novos casos, contabilizando 9.024 infeções e 285 mortos.

No Alentejo foram registados 56 novos casos de infeção, totalizando 2.219 com um total de 31 mortos desde o início da pandemia.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 28 casos de infeção, somando 2.335 casos e 23 mortos.