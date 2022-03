Portugal regista mais 15 mortes e 2.314 casos nas últimas 24 horas

O boletim epidemiológico diário da DGS contabiliza 994 pessoas internadas por infeção com o coronavírus SARS-Cov-2, mais 30 do que no domingo, das quais 144 estão em unidades de cuidados intensivos (mais uma).

A região Norte é aquela com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (783), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (749), o Centro (389), o Algarve (215) e o Alentejo (54).

Das 15 mortes, três ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, o mesmo número registado no Centro, Alentejo e Algarve, duas no Norte e uma na Madeira.

Por faixas etárias, cinco pessoas que morreram tinham mais de 80 anos, cinco entre 70 e 79 anos, quatro entre 60 e 69 anos e uma entre os 40 e os 49 anos.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.146 do total de 18.673 mortos por Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (4.028) e entre os 60 e os 69 anos (1.708).

Há agora 68.538 casos ativos de covid-19 (mais 421 do que no domingo) e recuperaram da doença 1.878 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.109.391.

Em relação a domingo, as autoridades de saúde têm mais 839 contactos em vigilância, totalizando 90.759.

Dos novos casos, 380 foram diagnosticados em pessoas entre os 40 e 49 anos, 338 entre os 0 e os 09 anos, 328 entre os 20 e os 29 anos, 324 entre os 30 e 39 anos, 323 entre os 50 e os 59 anos, 237 entre os 10 e os 19 anos, 221 entre os 60 e os 69 anos, 108 entre os 70 e 79 anos e 55 em maiores de 80 anos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 456.008 casos e 7.893 mortes.

Na região Norte registaram-se 446.944 infeções e 5.702 óbitos e a região Centro tem agora um total acumulado de 171.091 infeções e 3.296 mortes.

O Algarve totaliza 52.375 contágios e 549 óbitos e o Alentejo soma 43.698 casos e 1.072 mortos por Covid-19.