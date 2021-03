Portugal regista 16 mortes e 248 novos casos de infeção nas últimas 24 horas

De acordo com o relatório da situação epidemiológica da DGS, o número de doentes internados em enfermaria subiu para 771, mais seis do que no domingo.

Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) estão 165 doentes internados, menos cinco que no dia anterior.

Os dados indicam ainda que 555 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 767.874 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal em março de 2020.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 33.120 contabilizados hoje, menos 323.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.784 mortes associadas à covid-19 e 817.778 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 15.080 contactos, mais 94 relativamente ao dia anterior.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.351.516 pessoas vacinadas contra a covid-19: 903.964 com a primeira dose e 447.552 com a segunda dose.

Das 16 mortes registadas nas últimas 24 horas, 12 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, três na região Centro e uma na região Autónoma da Madeira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 85 novas infeções, contabilizando-se até agora 309.842 casos e 7.095 mortos.

A região Norte tem 58 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 329.542 casos de infeção e 5.289 mortes.

A região do Algarve tem notificados 44 novos casos, somando 20.469 infeções e 351 mortos.

Na região Centro registaram-se mais 27 casos, acumulando-se 116.688 infeções e 2.989 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 13 casos, totalizando 28.910 infeções e 966 mortos desde o início da pandemia em Portugal.