Portugal despede-se do mundial com derrota

O encontro, disputado em Portugal, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, começou com uma falta de eficácia de Portugal, com apenas 2 cestos em 13 lançamentos. Os últimos três minutos foram mais sólidos defensivamente e ofensivamente, levando à aproximação no marcador de 16-5 para 19-14.





No segundo quarto, Montenegro aumentou a sua vantagem, ao intervalo o resultado era 45-30. Esta diferença resultou do esforço de Nikola Ivanovic e de Aleksa Ilic, que ao intervalo tinham 12 e 8 pontos respetivamente.





O intervalo fez bem a Portugal, que veio com um espírito renovado e mais eficaz. A exibição era melhor, devido a jogadas coletivas e iniciativas individuais que desequilibraram a defesa montenegrina. No entanto, a diferença manteve-se nos quinze pontos ao final do terceiro quarto, 66-51, isto numa altura em que o treinador Mário Gomes foi expulso por duas faltas técnicas.





Até ao final do encontro, Portugal insistiu e tentou encurtar distâncias no marcador, mas Montenegro manteve a sua superioridade, demonstrada pelo resultado final de 77-62.





Destaque para Miguel Queiroz, que foi o mais concretizador de Portugal com 17 pontos e 8 ressaltos.





Portugal sai assim desta fase com 6 derrotas em 6 jogos e foi eliminado da qualificação para o Mundial-2023 de basquetebol, que se irá realizar na Indonésia, Japão e Filipinas, em agosto e setembro do próximo ano. Do seu grupo seguem para a próxima ronda França, Hungria e Montenegro.