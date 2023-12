Portugal com saldo muito positivo frente a Turquia e República Checa

Em sorteio realizado na cidade alemã de Hamburgo, Portugal conheceu o seu destino e ficou emparelhado no Grupo F do torneio continental, com Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs, que será Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão.

Portugal e Turquia já realizaram um total de nove partidas, seis das quais oficiais, onde os lusos venceram sempre, a última das quais no play-off para o Mundial2022, com um triunfo por 3-1 da equipa das ‘quinas’, em 24 de março de 2022, no Estádio do Dragão.

Otávio (15 minutos), Diogo Jota (42) e Matheus Nunes (90+4) apontaram os tentos de Portugal, ao passo que Burak Yilmaz (65) ainda reduziu a desvantagem, insuficiente para impedir a ida do conjunto então orientado por Fernando Santos à final do play-off do Mundial, em que a seleção nacional acabou por bater a Macedónia do Norte e 'carimbar' o 'passaporte' para o Qatar.

Antes, Portugal já tinha derrotado, em solo suíço, a Turquia na sua primeira partida no Euro2008, para o Grupo A, por 2-0, com os tentos de Pepe (61) e Raúl Meireles (90), o mesmo resultado conseguido nos quartos de final do Euro2000, através de um ‘bis’ de Nuno Gomes, em Amesterdão, que antecedeu o desaire nas meias-finais com a França.

Também no Euro1996, disputado em Inglaterra, os dois conjuntos se encontraram, no Grupo D, num duelo decidido com o golo solitário de Fernando Couto, aos 66 minutos.

Os primeiros confrontos oficiais entre as duas seleções aconteceram no apuramento para o Mundial1966, que foi a primeira participação de sempre de Portugal em fases finais de grandes competições e, até hoje, a melhor prestação em mundiais, com o terceiro lugar em Inglaterra.

A receção aos turcos, em 24 de janeiro de 1965, no Estádio Nacional, em Oeiras, ficou marcada por uma goleada por 5-1, com um ‘hat-trick’ de Eusébio (21,63 e 77) e golos de Mário Coluna (16) e Jaime Graça (52), em oposição ao golo de Fevzi Zemzem (33), mas a visita a território turco apenas ficou sentenciada com um tento de Eusébio (59).

A Turquia apenas conseguiu vencer Portugal em dois encontros particulares, em 1955 e 2012, contra um triunfo luso nesse tipo de jogos, em 1956, com a particularidade de todos esses encontros terem terminado com um 3-1 a favorecer o conjunto vencedor.

Contas feitas, em jogos oficiais, Portugal obtém, diante da Turquia, um saldo de 14-2 em golos marcados e sofridos, semelhante ao saldo de 10-2 que apresenta perante a República Checa, em cinco encontros: três em europeus e dois para a Liga das Nações.

Em 2022, Portugal bateu a congénere checa nos dois encontros do Grupo A2 da mais recente competição europeia de seleções, vencendo por 2-0 no Estádio José Alvalade, com golos de João Cancelo (33) e Gonçalo Guedes (38), e goleando por 4-0 em Praga, com tentos de Diogo Dalot (33 e 52), Bruno Fernandes (45+2) e Diogo Jota (82).

No Euro2012, um cabeceamento letal de Cristiano Ronaldo, aos 79 minutos, permitiu à equipa das ‘quinas’ alcançar as meias-finais do torneio - perdidas contra a Espanha, nas grandes penalidades -, num complicado triunfo frente à República Checa, nos ‘quartos’.

Curiosamente, Portugal, Turquia e República Checa fizeram parte do mesmo grupo no Euro2008 – falta apenas a Suíça para repetir o Grupo A dessa competição -, e os lusos obtiveram dois triunfos, juntando o 2-0 aos turcos a um 3-1 perante a formação checa.

Deco (08), Cristiano Ronaldo (63) e Ricardo Quaresma (90+1) foram os marcadores da equipa portuguesa, enquanto Libor Sionko respondeu para a República Checa (17), na primeira vitória de Portugal frente a este adversário, que tinha inaugurado os embates entre as duas seleções com um triunfo nos quartos de final do Europeu 1996, por 1-0.

Depois de também derrotar a Turquia na fase de grupos dessa prova, Portugal foi eliminado pelos checos, graças a um ‘chapéu’ icónico de Karel Poborsky sobre Vítor Baía, aos 53.

Em relação ao possível terceiro rival no Grupo F, Portugal nunca defrontou a Geórgia, soma 13 vitórias e uma derrota com o Luxemburgo, conta com dois triunfos em outros tantos jogos com o Cazaquistão e tem contas a ajustar com a Grécia, com um saldo de uma vitória, um empate e quatro desaires, a mais ‘dolorosa’ na final do Europeu 2004.

A seleção portuguesa, que se prepara para participar na fase final de um Europeu pela nona vez e a oitava consecutiva, vai estrear-se na competição diante dos checos, em 18 de junho, em Leipzig.

Segue-se o duelo com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, antes de fechar a fase de grupos em 26 de junho, em Gelsenkirchen, diante do adversário que vencer o caminho C dos play-offs, agendado para março.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano.