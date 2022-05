Portugal com quase 189 mil casos e 230 mortes entre 17 e 23 de maio, diz DGS

Segundo o boletim epidemiológico semanal da DGS, em relação à semana anterior, registaram-se mais 12.699 casos de infeção, verificando-se também mais 38 óbitos na comparação entre os dois períodos.

Quanto à ocupação hospitalar em Portugal continental por covid-19, a DGS passou a divulgar às sextas-feiras os dados dos internamentos referentes à segunda-feira anterior à publicação do relatório.

Com base nesse critério, o boletim indica que, na última segunda-feira, estavam internadas 1.842 pessoas, mais 392 do que no mesmo dia da semana anterior, com 99 doentes em unidades de cuidados intensivos, mais 15.

De acordo com os dados da DGS, a incidência a sete dias estava, na segunda-feira, nos 1.835 casos por 100 mil habitantes, tendo registado um crescimento de 7% em relação à semana anterior, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 desceu dos 1,23 para 1,13 a nível nacional.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo registou 66.341 casos entre 17 e 23 de maio, mais 14.818 do que no período anterior, e 56 óbitos, menos um.

A região Centro contabilizou 28.986 casos (menos 2.346) e 56 mortes (mais duas) e o Norte totalizou 71.057 casos de infeção (menos 813) e 85 mortes (mais 34).

No Alentejo foram registados 8.758 casos positivos (mais 390) e 18 óbitos (mais dois) e no Algarve verificaram-se 6.548 infeções pelo SARS-CoV-2 (mais 550) e 10 mortes (mais três).

Quanto às regiões autónomas, os Açores tiveram 5.280 novos contágios entre 17 e 23 de maio (menos 61) e duas mortes (menos duas), enquanto a Madeira registou 2.000 casos nesses sete dias (mais 161) e três óbitos (o mesmo número do que na semana anterior).

De acordo com a DGS, a faixa etária entre os 40 e os 49 anos foi a que apresentou maior número de casos a sete dias (33.255), seguida das pessoas entre os 50 e os 59 anos (29.691), enquanto as crianças até nove anos foram o grupo com menos infeções (9.115) nesta semana.

Dos internamentos totais, 805 foram de idosos com mais de 80 anos, seguindo-se a faixa etária dos 70 aos 79 anos (398) e dos 60 aos 69 anos (241).

A DGS contabilizou ainda 22 internamentos no grupo etário das crianças até aos nove anos, oito dos 10 aos 19 anos, 31 dos 20 aos 29 anos, 35 dos 30 aos 39 anos, 63 dos 40 aos 49 anos e 128 dos 50 aos 59 anos.

O boletim refere também que, nestes sete dias, morreram 179 idosos com mais de 80 anos, 33 pessoas entre os 70 e 79 anos, 10 entre os 60 e 69 anos, cinco entre os 50 e 59 anos, uma entre os 40 e 49 anos, uma entre os 30 e 39 anos e uma entre 10 e 19 anos.

Relativamente à vacinação contra a covid-19, o boletim refere que 100% dos grupos etários das pessoas com mais de 80 anos, entre 65 e 79 anos e entre os 50 e 64 anos têm a vacinação completa contra a covid-19.

Quanto à dose de reforço da imunização contra o SARS-CoV-2, 96% dos idosos com mais de 80 anos já a recebeu, assim como 97% das pessoas entre os 65 e 79 anos, 84% entre os 50 e 64 anos, 60% entre os 25 e os 49 anos e 46% entre os 18 e 24 anos.

A DGS indica ainda que 7% dos idosos com 80 ou mais anos levou a segunda dose de reforço da vacina.