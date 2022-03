Portugal com oito mortes e 2.676 novos casos nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão hoje internadas 681 pessoas, menos seis do que na sexta-feira, e, dessas, 145 estão nos cuidados intensivos, mais duas do que no dia anterior.

Lisboa e Vale do Tejo, com 885 novos casos, e a região Norte, com 911, são as áreas onde se localiza a grande maioria das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (seis) e no Norte (duas).

Os dados divulgados pela DGS mostram também que, nas últimas 24 horas, há menos 328 casos ativos por comparação a sexta-feira, havendo um total de 44.588, e mais 2.996 recuperados, perfazendo agora os 955.090.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.630 pessoas e foram contabilizados 1.017.308 casos de infeção confirmados.

As autoridades de saúde têm em vigilância, nas últimas 24 horas, menos 389 pessoas, totalizando 50.638.

Desde o início da pandemia, a região de Lisboa e Vale do Tejo, com a notificação de 885 novas infeções, contabiliza até agora 396.504 casos e 7.544 mortos.

Na região Norte foram registadas 911 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 391.831 casos de infeção e 5.480 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 410 casos, acumulando-se 135.354 infeções e 3.071 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 138 casos, totalizando 36.091 infeções e 1004 mortos.

Na região do Algarve o boletim regista 232 novos casos, acumulando-se 37.742 infeções e 419 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 52 novos casos, somando 11.395 infeções e 72 mortes.

Os Açores têm hoje 48 novos casos, contabilizando 8.391 casos e 40 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 468.593 homens e 547.990 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 725 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 9.259 eram homens e 8.371 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

O boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgado hoje revela que a taxa de incidência (média de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias) se mantém nos 312,3 a nível nacional e nos 316,6 em Portugal continental.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus – mantém-se nos 0,98 em todo o território de Portugal.

A covid-19 provocou pelo menos 4.401.486 mortes em todo o mundo, entre mais de 209,9 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.