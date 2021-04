Portugal com duas mortes e 501 casos nas últimas 24 horas

Segundo o boletim divulgado hoje pela DGS, estão internados 423 em enfermaria, menos 24 do que na quarta-feira, e 109 nos cuidados intensivos, menos sete.

Hoje é o terceiro dia do ano com menos mortes. A 30 de março e a 12 de abril, Portugal registou também duas mortes relacionadas com a Covid-19.

Já quanto ao número de novos casos os valores de hoje são semelhantes aos registados nas últimas semanas.

Os dados revelam também que 542 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 787.011 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 25.414 casos ativos em Portugal, menos 43 em relação a quarta-feira.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 642 relativamente a quarta-feira, totalizando agora 19.046.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.933 mortes associadas à covid-19 e 829.358 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 2.264.585 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 616.426 já estão imunizadas com as duas doses.

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal é atualmente de 1,06 e a incidência de casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias atingiu 72,4, segundo dados oficiais.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

As duas mortes reportadas pelas autoridades de saúde foram registadas na região Norte.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 188 novas infeções, contabilizando-se até agora 314.188 casos e 7.179 mortos.

Há quase oito meses que não havia um dia sem mortes na região de Lisboa.

A região Norte tem 156 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 333.056 casos de infeção e 5.328 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 73 casos, acumulando-se 117.995 infeções e 3.004 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 21 casos, totalizando 29.486 infeções e 970 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 32 novos casos, acumulando-se 21.278 infeções e 355 mortos.