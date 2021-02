Portugal com 105 mortes e 1.944 casos de infeção nas últimas 24 horas

O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 3.819 doentes, menos 318 que na quarta-feira, dos quais 688 em cuidados intensivos, menos 31.

Nos últimos três dias saíram do internamento 1013 doentes, dos quais 96 das unidades de cuidados intensivos.

O número de internamentos hoje é o mais baixo desde 11 de janeiro, quando se registavam 3.983 casos.

Os dados divulgados hoje indicam ainda que 4.401 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 687.462 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 18 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição. Hoje Portugal tem 89.613 casos ativos, menos 2.562.

Desde março de 2020, Portugal já registou 15.754 mortes associadas à covid-19 e 792.829 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 107.553 contactos, menos 7.128 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral de Saúde, Portugal tem atualmente 556.331 pessoas vacinadas: 347.013 com primeira dose e 209.318 com a segunda dose.

Das 105 mortes registadas nas últimas 24 horas, 56 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 20 na região Norte, outras 17 na região Centro, seis no Alentejo e seis na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 969 novas infeções, contabilizando-se até agora 299.013 casos e 6.521 mortes.

Segundo o boletim a região de Lisboa e Vale do Tejo tem 49,8 por cento do total de casos registados nas últimas 24 horas e 53,3% do total de mortes.

A região Norte tem hoje 489 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 323.482 casos de infeção e 5.112 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 287 casos, acumulando-se 113.348 infeções e 2.803 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 59 casos, totalizando 28.019 infeções e 911 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 56 novos casos, somando 19.629 infeções e 320 mortos.