Portugal com 10 mortes e aumento de internamentos nas últimas 24 horas

O boletim epidemiológico diário da DGS regista um crescimento do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 1.167 internamentos, mais 86 do que no domingo, 147 dos quais em unidades de cuidados intensivos (menos um nas últimas 24 horas).

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 207.859, mais 4.537 do que no domingo, e recuperaram da doença 6.007 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.207.711.

Comparativamente com a situação registada em Portugal no mesmo dia há um ano, o país tem hoje mais 7.170 novos casos de infeção - contabilizaram-se 3.384 novos casos em 03 de janeiro de 2021 - e mais 136.258 casos ativos (há um ano totalizavam 77.601).

Nesta comparação, o número de internamentos é significativamente inferior, uma vez que há um ano estavam internadas 3.044 pessoas, 500 das quais em cuidados intensivos, havendo também agora menos óbitos (no mesmo dia de 2021, o boletim da DGS contabilizava 73 mortes nas 24 horas anteriores).

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, num total de 4.328, seguindo-se o Norte (4.025), o Centro (925), a Madeira (636), o Algarve (273) e o Alentejo (216).