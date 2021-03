Portugal à procura da ‘redenção’ no Luxemburgo

A seleção nacional arrancou quarta-feira a qualificação com uma exibição sofrível e um triunfo tangencial sobre o Azerbaijão (1-0), em Turim, e, no sábado, parecia bem lançada para alcançar a segunda vitória no agrupamento, mas acabou por desperdiçar uma vantagem de 2-0 e empatar 2-2 diante dos sérvios.

O conjunto liderado por Fernando Santos divide o topo da classificação com a Sérvia, ambos com quatro pontos, logo seguidos pelo Luxemburgo (três), que no sábado arrebatou uma surpreendente vitória por 1-0 na visita à República da Irlanda. Em duas partidas realizadas, os irlandeses ainda não pontuaram, tal como o Azerbaijão, que, ainda assim, tem menos um encontro.

Sem Bruno Fernandes, que vai cumprir suspensão, após dois amarelos em dois jogos, e com João Moutinho em dúvida, após ter falhado o encontro em Belgrado, por lesão, Portugal vai tentar capitalizar o evidente favoritismo na Cidade do Luxemburgo, diante de um adversário com o qual se cruzou nas qualificações para os mundiais de 1962, 1990, 2006 e 2014, e para o Euro2020.

Em 17 jogos com os luxemburgueses, a seleção portuguesa venceu 15, empatou um particular, em 1991, e perdeu apenas um duelo, há 60 anos, precisamente no terreno do oponente, na caminhada para o Mundial Chile1962.

O encontro entre Portugal e o Luxemburgo está agendado para terça-feira, a partir das 19:45 (hora de Lisboa), na Cidade do Luxemburgo.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 decorre até 16 de novembro, sendo que o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final.

Já os segundos classificados vão disputar os ‘play-offs' de apuramento, juntamente com dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os ‘play-offs'.

Destas 12 equipas presentes nos ‘play-offs', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no Mundial2022.

O Mundial no Qatar decorrerá fora do habitual período entre junho e julho, devido ao forte calor naquele país nessa altura do ano, com a competição de 2022 a estar prevista para as datas entre 21 de novembro e 18 de dezembro.