Ponta Delgada participa em exposição na Bulgária

Na mostra, que foi inaugurada no passado sábado, para assinalar o Feriado de Pleven, estão patentes fotografias da Lagoa das Sete Cidades, uma das Sete Maravilhas de Portugal; das Portas da Cidade, que representam hospitalidade de Ponta Delgada para aqueles que nos visitam; e a Marina, símbolo da nossa localização no Atlântico.





“Esta iniciativa tem como objetivo dar a conhecer e promover as cidades geminadas com Pleven e, ao mesmo tempo, manter o bom relacionamento institucional e a cooperação com as mesmas”, explica a nota da autarquia.





Ponta Delgada e Pleven, presididas por Maria José Duarte e Gеоrg Lеоnidov Spartanski , respetivamente, formalizaram a geminação em julho de 2007, no contexto do alargamento da Comunidade Europeia e da necessidade de reforço dos laços entre as comunidades locais no espaço europeu.





Apesar da descontinuidade geográfica entre os dois municípios, existem pontos de confluência, como por exemplo, no domínio da agricultura enquanto polo indutor de desenvolvimento económico e impulsionador de crescimento económico e comercial.





Pleven, a sétima cidade mais populosa da Bulgária com 96.610 habitantes (2028) tem características populacionais e económicas semelhantes às de Ponta Delgada.