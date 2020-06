Ponta Delgada dá 10 mil vales para incentivar consumo em restaurantes

Maria José Duarte falava numa conferência de imprensa de apresentação de oito medidas de apoio à retoma económica e dinamização social em Ponta Delgada, na sequência da Covid-19.

O "Vale Restauração PDL" pretende "incentivar o consumo local" ao assumir 25% de uma refeição até 20 euros em "todos os restaurantes do concelho" que queiram aderir previamente à medida.

"Estes vales são descontados no restaurante, o apoio é para o restaurante. Depois, numa lógica semanal, quinzenal, os restaurantes aderentes fazem uma relação dos vales que são entregues e o município fará o reembolso", declarou o vereador do Desenvolvimento Social, Paulo Mendes, a quem coube a explicação das iniciativas.

Os vales serão enviados para a residência de 10 mil pessoas de forma aleatória através de um sistema informático.

A mesma lógica é aplicada à iniciativa "Vale Ler PDL", que distribuirá vales que comparticiparão a compra de um livro em 30% e em 50%, caso o autor seja açoriano.

Esta iniciativa engloba também a aquisição de livros a editoras para serem distribuídos por várias instituições do concelho.

O município anunciou um apoio até mil euros à "reestruturação" de micro, pequenas e médias empresas e a empresários em nome individual, que tiveram de alterar o seu modelo de negócio devido à pandemia de covid-19.

"As empresas têm de fazer prova que foram também afetadas por esta pandemia e nós fazemos uma avaliação para perceber se aquela empresa é elegível ou não na obtenção do subsídio", assinalou o vereador social-democrata, sem especificar os critérios.

Foi também anunciado o programa "Animar PDL", que irá comparticipar atuações artísticas até 250 euros em restaurantes e hotéis, podendo cada empresa beneficiar desse apoio até atingir o montante de 500 euros por mês.

A medida "(Re)Descobrir PDL" irá permitir a "contratação de guias de turismo de empresas de animação turística" para a criação de um plano de atividades para os cidadãos e para os ateliers de tempos livres.

A iniciativa "Fique por Dentro" pretende promover as 24 freguesias do concelho, através da divulgação dos produtos e serviços de cada uma, e inclui também uma campanha para a sensibilização do consumo local.

Outra medida é o "Vale Consultoria PDL Covid", que irá apoiar a aquisição de serviços de consultoria com apoios individuais até 500 euros, tendo em vista a "recuperação económica" das empresas.

O município anunciou também a criação de um gabinete de apoio ao empreendedorismo, para esclarecer os empresários sobre os apoios disponíveis aos níveis municipal, regional, nacional e comunitário.

Segundo a presidente social-democrata, no futuro "este gabinete dará lugar ao 'PDL Startup'" para captar investimento e servir como incubadora de empresas.

Maria José Duarte realçou estas medidas representam um investimento de 500 mil euros e que a câmara irá manter a isenção de taxas municipais até setembro.

O objetivo da Câmara de Ponta Delgada é ter “estas medidas no terreno” já no próximo mês de julho.