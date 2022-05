Ponta Delgada apoia lojas que alarguem horário de funcionamento

“A nossa missão é criar os estímulos para que o nosso comércio tradicional encontre novos dias e se eleve para novos patamares de excelência na sua dinamização comercial e no serviço que presta”, afirmou Pedro Nascimento Cabral, anunciando que por essa razão foi criado “um conjunto de medidas que tem por objetivo fortalecer a interação entre o comércio tradicional e os consumidores”.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, a atribuição deste apoio até mil euros tem como contrapartida o alargamento dos horários dos estabelecimentos comerciais, que entre segunda e quinta-feira passam a ter mais uma hora de funcionamento até às 19h00, às sextas-feiras e vésperas de feriado mais duas horas encerrando às 20h00 e aos sábados às 15h00.

Esta mesma verba também poderá ser utilizada pelos estabelecimentos para a promoção de ações de publicidade e marketing; investimentos em inovação; aquisições específicas para a promoção desta medida, assim como em despesas fixas do estabelecimento, como água, luz, Internet e renda.



Em contrapartida, as lojas aderentes terão de cumprir com o horário, a calendarização e a percentagem de desconto propostos pela Câmara Municipal de Ponta Delgada.

“Este programa alia o alargamento dos horários dos estabelecimentos às novas dinâmicas da cidade e é uma oportunidade os empresários se poderem modernizar, porque uma parte da verba também é para o embelezamento das montras que são a imagem do nosso comércio tradicional”, destacou.

Pedro Nascimento Cabral revelou ainda que o município, para além da atribuição do apoio, irá responsabilizar-se pela animação de rua em pontos estratégicos do centro de Ponta Delgada, pela divulgação da medida e pela isenção do pagamento do estacionamento no Parque de São João, no Parque da Avenida e no Parque do Castilho, de segunda a quinta-feira entre as 18h00 e as 19h00; às sextas-feiras e vésperas de feriado das 18h00 às 20h00 e aos sábados duas horas de isenção de pagamento no período compreendido entre as 9h00 e as 15h00.



No total, a Câmara Municipal de Ponta Delgada dispõe de 80 mil euros do fundo de emergência empresarial para a aplicação desta medida.

Para aderir a este programa os estabelecimentos interessados devem realizar a sua inscrição através do Formulário disponível no sítio institucional do Município - www.cm-pontadelgada.pt - e na loja do munícipe.



O período de inscrição já começou, terminado a 3 de junho, sendo que esta medida terá um período de duração compreendido entre 1 de junho a 2 de julho de 2022.

Refira-se que este é um programa da Câmara Municipal de Ponta Delgada em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada.