Plano Estratégico para a Apicultura nos Açores será aprovado em junho

O grupo de trabalho responsável pela elaboração deste Plano, um documento fundamental para o desenvolvimento sustentável do setor do mel na Região, recebeu, no total, cerca de duas dezenas de contributos durante a fase de consulta pública, provenientes quer de pessoas singulares e coletivas, quer de parceiros do setor, que serão agora todos avaliados e ponderados, de modo a enriquecer a versão final do plano apícola, explica nota do executivo.







Este plano apresenta quatro objetivos estratégicos, que passam por assegurar e promover a sanidade agrícola, promover a partilha de formação e de conhecimento técnico-científico, promover e fortalecer o associativismo de modo a favorecer a dinamização e inovação no setor apícola e, por último, fomentar a promoção dos produtos e encontrar novos mercados.







Após a aprovação do Plano Estratégico para a Apicultura, o Governo Regional vai promover uma alteração ao Decreto Legislativo Regional que regula a atividade apícola, de modo a adequá-lo à realidade e às necessidades do setor.





Existem atualmente nos Açores 449 apicultores.