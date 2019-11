PJ faz buscas na Santa Casa por suspeita de crimes económicos

As mais lidas

Pode ler mais na edição desta sexta-feira, 15 novembro 2019, do jornal Açoriano Oriental

Segundo as informações apuradas pelo AO, os investigadores da PJ estiveram durante, praticamente, todo o dia a recolher documentação que será analisada durante o inquérito.

A Polícia Judiciária (PJ) realizou ontem uma busca domiciliária na Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, no âmbito de uma investigação que pretende apurar se foram praticados crimes de peculato e abuso de poder por membros da Mesa Administrativa da instituição.

Procuradoria do Ministério Público da Comarca dos Açores confirma a existência de buscas pela suspeita dos crimes de peculato e abuso de poder. Caso foi denunciado pelo Instituto da Segurança Social dos Açores, em junho de 2018

