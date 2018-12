Pinto da Costa garante que virá aos Açores festejar se FC Porto vencer I Liga

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, assegurou este sábado que, caso a equipa vença esta época a I Liga de futebol, virá aos Açores festejar com os adeptos do clube da ilha de São Miguel.

"Vou-vos fazer uma promessa (...): se o FC Porto for campeão virei convosco festejar", disse Pinto da Costa, falando perante centenas de portistas açorianos no final de um jantar promovido na noite de sexta-feira pela Casa do FC Porto de São Miguel.

Antecipando o jogo com o Santa Clara, o presidente do clube nortenho garantiu que o FC Porto "está num bom momento em termos desportivos, de união".

E assinalou: "Quanto mais vencermos e mais alto estivermos, aqueles que não fazem do amor a razão de viver, mas fazem do ódio a razão de subsistir, mais nos tentarão atingir".

Antes do jantar, Jorge Nuno Pinto da Costa passou pela Casa do FC Porto de São Miguel, que tem já 20 anos de atividade.

O FC Porto, líder isolado do campeonato, com 30 pontos, defronta hoje nos Açores o Santa Clara, nono classificado, com 17, em jogo com início às 19:30 horas (20:30 em Lisboa) da 13.ª jornada da I Liga.