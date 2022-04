Pilotos da Portos dos Açores com pré-aviso de greve de outubro a novembro

No pré-aviso de greve, a que agência Lusa teve acesso, os pilotos das ilhas de São Miguel e Santa Maria falam numa paralisação “com início às 00h00 do dia 15 de outubro de 2021 e término às 24h00 do dia 15 de novembro de 2021”.

Como objetivos da greve, os pilotos pretendem “terminar com a ingerência na autonomia técnica” e “garantir a aquisição do material necessário ao exercício profissional”.

Querem ainda “terminar com a imposição de utilização” de equipamentos de proteção individual que “colocam em risco a prestação da atividade profissional em condições de segurança e saúde”.

Em declarações à Lusa, Carlos Sousa Coutinho, da direção do sindicato, salientou que a autonomia técnica dos pilotos está a ser posta em causa devido à imposição de um capacete por parte da administração da Portos dos Açores.

“O que se passa é que foi disponibilizado de uma forma obrigatória o uso de um equipamento de proteção individual que limita a visão periférica e a audição. É o uso obrigatório do capacete. Essa imposição não tem paralelo em nenhuma parte dos portos nacionais e internacionais”, afirmou.

Segundo o representante, os pilotos sentem-se “inseguros” em realizar algumas manobras quando estão com capacete.

“Recebemos recentemente do presidente da Portos dos Açores uma situação fechada em relação a esta matéria. Procurámos o diálogo e que esse uso fosse apenas uma recomendação”, concluiu.