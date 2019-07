Piloto Bernardo Sousa com controlo positivo antidoping

O piloto Bernardo Sousa da Play/Autoaçoreana teve um resultado positivo num controlo antidoping e vai deixar a equipa que compete no Campeonato dos Açores de Ralis

Na sua página da rede social Facebook, o piloto madeirense explica que "fui recentemente notificado pela FPAK de um resultado positivo num controlo antidoping no âmbito da minha actividade automobilística. Este processo, apesar de ainda não estar concluído motiva a minha decisão de colocar, no imediato, o meu lugar à disposição da equipa na qual compito, a quem não quero prejudicar, sendo esta totalmente alheia a esta situação. Apenas pretendo agradecer a oportunidade e desejar as maiores felicidades a este grupo extraordinário de pessoas e empresas".



Bernardo Sousa diz ainda que por motivos relacionados com dificuldades respiratórias, "utilizei um medicamento inalável que melhora a actividade brônquica e pulmonar. Reconheço, agora, que o terei feito, inadvertidamente, em doses supraterapêuticas, que redundaram num controlo positivo".





A Play/Autoaçoreana vai emitir, ainda no dia de hoje, um comunicado, bem como anunciar quem será o piloto que vai ocupar o lugar de Bernardo Sousa para as restantes provas do Campeonato de Ralis de Açores.





Recorde-se que Bernardo Sousa é o atual líder do campeonato.