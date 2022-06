Pescadores e conserveiras em desacordo sobre preço do atum

Reunião entre a Federação das Pescas dos Açores, a Associação de Produtores de Atum e a Pão do Mar termina sem consenso quanto à atualização do preço do bonito. Pescadores dizem que a situação é insuportável e pedem intervenção do executivo regional, revela o jornal.



"Efeitos das enxurradas ainda visíveis nas Setes Cidades", "José Manuel Bolieiro reeleito presidente do PSD/A" e "Projeto açoriano vai atuar no Rock in Rio 2022" são outros destaques desta edição.



No desporto: "Lincoln está a ser cobiçado por Benfica e FC Porto" e "Fontinhas goleado pelo Paredes no Jamor".