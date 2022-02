Pelosi quer proibir investimentos bolsistas a titulares de cargos governamentais

Segundo uma organização que monitoriza estas transações, a Capitol Trades, os congressistas e as suas famílias investiram no mercado de capitais cerca de 515 milhões de dólares (451 milhões de euros) só em 2021.

Durante uma conferência de imprensa, Pelosi disse que apoiava a proibição de operações bolsistas aos congressistas, mas também aos integrantes do poder executivo e aos juízes do Supremo Tribunal.

“Tem de se cobrir todo o governo” [no léxico político dos EUA, ‘governo’ inclui os três ramos: legislativo, judicial e executivo], afirmou Pelosi, recordando que os juízes, em particular os do Supremo Tribunal, não têm de divulgar as suas transações bolsistas, apesar de “tomarem decisões importantes todos os dias”.

No Congresso existem vários projetos de lei para restringir ou proibir taxativamente as operações bolsistas aos congressistas.

Esta quinta-feira, os membros do Congresso têm de informar qualquer transação financeira que façam até 45 dias depois de ter sido realizada.