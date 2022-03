Paulo Colaço avisa que tratamento de justiça interna projeta justiça nacional

Discursando na madrugada de domingo no 39.º Congresso do PSD, Paulo Colaço comparou-se a Keith Richards, contando uma história segundo a qual o guitarrista do grupo de rock Rolling Stones teria sido convidado por um produtor cinematográfico para participar num filme por querer contar com a estrela britânica.

No entanto, passado duas semanas de filmagem, Keith Richards “não acordava a horas, quando acordava não estava próprio para consumo”, e “bebia demais, fumava demais” e “não era profissional”.

“E o produtor foi ter com ele e disse (…) não conseguimos trabalhar consigo, você tem que ganhar juízo, homem. E o Keith Richards disse ‘Vocês queriam o Keith Richards, é isto!’. Vocês queriam o Paulo Colaço presidente da Jurisdição? É isto!”, indicou.

Paulo Colaço abordou as críticas que tem ouvido na reunião magna do partido – durante a tarde, o líder da bancada parlamentar do PSD, Adão Silva, criticou “atos de sabotagem e tiros nas costas” do Conselho de Jurisdição – para referir que apenas é alvo de críticas porque recusou dizer às pessoas que tinham razão em processos disciplinares para “falarem mais baixo” ou “gritarem para dentro” porque “não dá jeito ao partido”.

“A Jurisdição não disse às pessoas que tinham razão para criticar, para pôr processos, não lhes ‘grite para dentro’, porque no dia em que disser a alguém ‘olhe, fale mais baixo’, eu deixo de poder pedir um voto aos congressistas, eu deixo de poder dirigir-me a vocês de cara levantada, eu deixo de ser o Paulo Colaço”, frisou.

O presidente do Conselho Nacional de Jurisdição frisou assim que pretende “continuar a andar” no Conselho de Jurisdição “por muito tempo”, terminando a sua intervenção com dois avisos.

“A forma como nós tratarmos a justiça interna revelará como nós tratarmos a justiça do país”, destacou, acrescentando ainda que não vê a Jurisdição “como prémio de consolação”, mas sim como uma “autêntica missão”.

O segundo dia do 39.º Congresso Nacional terminou às 00:52 de domingo. Os trabalhos arrancam às 09:00, com a votação das listas para os órgãos nacionais, seguindo-se, cerca das 13:00, a proclamação de resultados e a sessão de encerramento com a intervenção final de Rui Rio.