Paulo Bento apura Coreia do Sul e Suíça contra Portugal nos ‘oitavos’

Nos jogos que ‘fecharam’ o quadro dos oitavos de final, à já apurada seleção portuguesa, no primeiro lugar do Grupo H, juntaram-se os sul-coreanos, enquanto a Suíça venceu a Sérvia por 3-2 e acompanhou o Brasil no Grupo G, que hoje perdeu com os Camarões (1-0), mas também já tinha ‘carimbado’ a qualificação, e em primeiro.

Brasil e Portugal entravam na derradeira jornada da fase de grupos como os únicos capazes de fazer o ‘pleno’ de três vitórias, mas quer os brasileiros, que estavam invictos há 17 jogos, quer os lusos não conseguiram cumprir esse desígnio.

Em Al Rayyan, Fernando Santos mudou ‘meia equipa’, mantendo Ronaldo na frente, e as alterações pareciam surtir efeito quando um estreante, Diogo Dalot, assistiu outro, Ricardo Horta, logo aos cinco minutos.

Ainda assim, a resistência dos sul-coreanos, que tinham o expulso Paulo Bento na bancada, não demorou a fazer-se sentir, com Kim Young-Won a empatar, depois de ‘infeliz assistência’ de Ronaldo, aos 27.

Já nos ‘descontos’, e com resultado favorável no outro jogo do grupo, Hwang Hee-chan, regressado de lesão, consumou a reviravolta, dando aos asiáticos o apuramento, a par do Japão, o outro classificado do seu continente.

Isto porque um ‘bis’ do jogador do Flamengo Giorgian de Arrascaeta, em seis minutos (26 e 32), deixava o Uruguai na expectativa, ante um Gana que, podendo também passar com três pontos, queria ‘vingar’ a eliminação sofrida no Mundial2010.

Ao segurar os sul-americanos, que precisavam de ter melhor registo ofensivo, acabaram por ajudar à sua eliminação, avançando a Coreia do Sul, que segue 100% vitoriosa contra Portugal nestes torneios, em dois jogos.

Mais tarde, o terceiro apuramento seguido para o ‘mata-mata’ dos suíços teve o já habitual desfecho dramático que tem caracterizado os momentos de decisão neste torneio, numa vitória ante a Sérvia, por 3-2, com várias ‘viragens’.

Shaqiri, aos 20, adiantou os helvéticos, mas Mitrovic, aos 26, e Vlahovic, aos 35, ‘viraram’ o marcador, que voltou a mexer antes do intervalo, por Embolo (44), o ‘herói’ da primeira jornada contra Camarões (1-0).

No segundo tempo, um golo de Freuler logo aos 48 minutos deixou os suíços com a ‘faca e o queijo’ na mão, iniciando um período de resistência perante a agressividade dos sérvios, que ainda assim mostraram poucos argumentos.

No outro jogo, Tite mexeu ainda mais do que Fernando Santos, com um Brasil que até na baliza mudou, e os Camarões foram ‘aguentando’ até que, aos 90+3, Vincent Aboubakar deu a primeira vitória em Mundiais em 20 anos aos africanos.

O avançado ex-FC Porto, que voltou a mostrar créditos no maior palco do futebol mundial, acabou expulso, por tirar a camisola nos festejos e ver um segundo amarelo, mas deu uma alegria ao país, que esperou, em vão, por um 3-3 no outro jogo que nunca chegou.

Contas feitas, o Brasil passa com sete pontos, enquanto a Suíça avança com seis, contra quatro de Camarões e um da Sérvia.

O apuramento helvético, de resto, garante que pelo menos uma equipa europeia avançou em cada grupo neste torneio a ser disputado no Qatar.

Suíça e Portugal jogam pelas 19:00 de Lisboa, na terça-feira, por um lugar nos quartos de final, em Lusail, enquanto a Coreia de Paulo Bento tem a ‘fava’, batendo-se com o Brasil na segunda-feira.

Os oitavos de final arrancam já no domingo, com o Países Baixos-Estados Unidos e o Argentina-Austrália, contando com mais quatro jogos, dois por dia: França-Polónia, Inglaterra-Senegal, Japão-Croácia e Marrocos-Espanha.