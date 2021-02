Pauleta no Conselho Açoriano para o Desporto de Alto Rendimento

O antigo internacional do futebol português foi convidado pelo novo diretor regional do Desporto, Luís Carlos Couto, para integrar o órgão consultivo em matéria de alto rendimento e ao abrigo da competência do secretário regional da Saúde e do Desporto, que pode nomear até quatro elementos cujas carreiras atingiram elevados patamares.

O segundo elemento que Clélio Meneses nomeou com mérito desportivo foi a doutorada em Ciências do Desporto e Mestre, Maria de Lurdes Tristão Ávila Carvalho, natural da ilha Terceira.



Atualmente é professora auxiliar convidada na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e juiz internacional de alto rendimento da Federação Internacional de Ginástica, na vertente da ginástica rítmica. Nessa qualidade desempenhou funções na área de “dificuldades” nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. O mestrado que possui versou a importância dos público alvo nas organizações desportivas.

Os novos conselheiros substituem o médico fisiatra António Raposo e o professor Carlos Martins Medeiros, que estavam em funções naquele organismo há vários anos.

Como representantes da Direção Regional do Desporto (DRD) no CADAR foram nomeados João Carlos Tristão Ávila e Hélio Ormonde. O primeiro é técnico na DRD e o ex-árbitro internacional de voleibol, que também faz parte dos quadros da DRD, substitui José Henrique Costa, que se aposentou.

Preside ao CADAR o diretor regional do Desporto, que integra um representante da Direção Regional da Educação e os conselheiros nomeados pelas modalidades prioritárias: ginástica aeróbica, atletismo, golfe, judo, karaté, natação, ténis, ténis de mesa e vela.

Em 2019, o último ano em que a atividade desportiva decorreu normalmente, existiam nos Açores oito atletas abrangidos pelo estatuto de praticantes de Alto Rendimento, sendo dois de nível A (Gonçalo Rodrigues no jet ski e Rui Silveira na vela); dois de nível B (Tiago Rodrigues no judo e Sara Silva na ginástica aeróbica) e quatro de nível C (Rui Cansado Ribeiro na ginástica aeróbica, Vitória Santos no ténis de mesa, Ana Filipe e Carlos Costa no atletismo adaptado).

Como Jovens Talentos Regionais eram 46 no final de 2019, assim distribuídos por nove modalidades: Atletismo, um; Ginástica aeróbica, nove; Golfe, dois; Judo, dois; Karaté, cinco; Natação, 18; Ténis, quatro; Ténis de mesa, um; e Vela, quatro.