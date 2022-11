Pauleta apadrinhou estreia de João Afonso na seleção

Pedro Pauleta, diretor da Federação Portuguesa de Futebol para as seleções dos escalões de Sub-15 aos Sub-21, esteve com o jovem de 15 anos na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde está a decorrer a concentração da seleção nacional de Sub-16.



Na ocasião, Pauleta endereçou palavras de incentivo, de conselhos e de felicitação ao jovem guardião micaelense por estar num grupo que reúne mais 23 atletas dos principais clubes portugueses das categorias de base, como são os casos do Sporting, FC Porto, Benfica, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.



O estágio da seleção nacional de Sub-16, na Cidade do Futebol, começou esta segunda-feira (dia 28 de novembro) e termina amanhã (quarta-feira, dia 29) depois de cinco sessões de treino orientadas pelo selecionador nacional, João Santos.