Passeio pedestre no Nordeste contribui para Liga Contra o Cancro

O passeio foi organizado em parceria com a Liga Contra o Cancro - Núcleo Regional dos Açores, que promoveu a iniciativa solidária “Contra o Cancro Todos os Km Contam”, refere nota de imprensa.



Assim, foram contabilizados os quilómetros efetuados pelos participantes e efetuado um donativo.

O percurso contou com mais de 14 inscritos de vários escalões etários e teve início na Igreja N. S. da Conceição, da Lomba da Fazenda, seguindo em direção ao Parque da Morgada e ao Parque Endémico (conhecido por Pelado) e daí até à Foz da Ribeira do Guilherme, seguindo pelo Miradouro da Boca da Ribeira, Parque de Campismo da Feira e regresso ao ponto inicial do percurso.

Com a duração de aproximadamente três horas, foram percorridos cerca de 8 quilómetros, com várias pausas para descanso, para lanche e para o habitual registo fotográfico do trilho, muito apreciado pelos participantes que o realizaram pela primeira vez.

Refira-se que o Percurso Pedestre da Lomba da Fazenda integra a rede oficial de trilhos da ilha de São Miguel.