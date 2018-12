Papa pede solidariedade à comunidade internacional

O papa Francisco fez este domingo um apelo para que não falte solidariedade e apoio da comunidade internacional às populações afetadas pelo tsunami que atingiu as costas do Estreito de Sunda, entre as ilhas indonésias de Sumatra e Java.

“O meu pensamento está com a população da Indonésia, atingida por violentas calamidades naturais, que causaram graves perdas humanas, muitos desaparecidos e pessoas sem lar, assim como enormes danos materiais”, disse Francisco após a oração do Angelus, na praça de São Pedro, no Vaticano.

Pelo menos 222 pessoas morreram na sequência do tsunami ocorrido no sábado à noite, que os cientistas acreditam ter sido provocado pelo deslizamento submarino de terra, causado pela erupção do vulcão Anak Krakatau, que não acionou os alarmes por não se ter registado um forte terramoto.

“Sinto-me especialmente próximo dos deslocados e de todas as pessoas afetadas. Imploro a Deus que as alivie no sofrimento”, acrescentou Francisco.