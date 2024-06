Palácio da Conceição acolhe conferência sobre 100 anos da viagem de Raul Brandão

A Presidência do Governo dos Açores, acolhe no Palácio da Conceição, no dia 18 de junho, às 18h00, uma conferência sobre os 100 anos da viagem do escritor Raul Brandão e a visita da Missão Intelectual aos Açores,pelo jornalista, investigador e autor Vasco de Medeiros Rosa.