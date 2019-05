Paços de Ferreira conquista título da II Liga pela quarta vez

Já com a subida garantida antecipadamente, a 11.ª do treinador Vítor Oliveira, os pacenses lutavam por garantir novo título e adiantaram-se em cima do intervalo, por Tanque, aos 45+3, ampliando a vantagem por Bruno Santos, aos 54.

O Paços de Ferreira juntou o título de hoje aos conquistados em 1990/91, o primeiro desde que a prova passou a ser denominada Liga de Honra e depois II Liga, 1999/2000 e 2004/05.