Orquestra Juvenil de Lagoa em concerto na Ribeira Chã

De acordo com nota de imprensa, a Orquestra Juvenil de Lagoa foi constituída, este ano, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa, sendo o seu maestro o jovem lagoense Luís Paulo Moniz.



Do variado reportório que irão executar, destaca-se o hino oficial dos 500 anos da elevação de Lagoa - Açores a vila e a sede de concelho.



A nota de imprensa dá conta que esta orquestra é composta pelos elementos mais jovens das três bandas filarmónicas do concelho e distingue-se pela forma como congrega, através da prática musical, os jovens membros das sociedades filarmónicas do concelho, como a Sociedade Filarmónica Lira do Rosário, a Sociedade Filarmónica Estrela D´Alva e a Sociedade Filarmónica Fraternidade Rural. No total, a orquestra concentra 57 elementos.