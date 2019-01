Orçamento dos Açores para este ano publicado em Diário da República

As propostas de Plano e Orçamento dos Açores foram aprovadas no final de novembro, na Assembleia Legislativa Regional, na Horta, com os votos a favor do PS, CDS-PP e PCP e os votos contra do PSD, BE e PPM.

A proposta de Orçamento dos Açores para 2019 tem um valor global de 1.604,8 milhões de euros e pretende ser, diz o presidente do executivo regional, Vasco Cordeiro, um documento de "confiança" e "previsibilidade" no trajeto económico.

Dos mais de 1,6 mil milhões de euros do orçamento, um total de 205,6 milhões de euros diz respeito a operações extraorçamentais.

"Prevê-se que as despesas de funcionamento dos serviços e organismos da administração regional atinjam os 887,5 milhões de euros, sendo financiadas quase integralmente pelas receitas próprias, que se estimam em 742,3 milhões de euros, o que corresponde a uma taxa de cobertura de 83,6%", indica o texto.

Do total de 763,3 milhões de euros que o Governo dos Açores aponta como investimento público para 2019, 413,6 milhões, 54,2% do valor, será dedicado ao fomento do crescimento económico e do emprego.

De acordo com o Plano do executivo para o próximo ano, o investimento público previsto para 2019 ascende a 763,3 milhões de euros, dos quais 511,7 milhões são da responsabilidade direta do Governo Regional.