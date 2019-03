Operação da PSP “Risco Mínimo”

O Comando Regional da PSP dos Açores, com o objetivo de prevenir e dissuadir comportamentos de risco que, de forma decisiva, contribuem para os acidentes rodoviários, deu início esta segunda-feira e até ao próximo dia 24 de março, à operação “Risco Mínimo”.

De acordo com comunicado, há um ajuste de meios humanos e materiais à presente operação policial, com o objetivo de promover a fiscalização de cintos de segurança e sistemas de retenção.





Complementarmente, será desenvolvida uma campanha de prevenção rodoviária desenvolvidas duas ações de fiscalização rodoviária, esta segunda feira é direcionada para as principais causas da ocorrência de acidentes graves, mormente atropelamentos e no dia 23 de março (sábado) direcionada para a condução sob a influência do álcool e controlo de velocidade.