Os fundos são provenientes do Fundo Central de Resposta a Emergências das Nações Unidas, que a organização usa habitualmente para agir de imediato em crises como esta.

"Enquanto as pessoas na região lidam com as consequências devastadoras desta tragédia, queremos dizer-lhes que não estão sozinhas", disse o chefe humanitário da ONU, Martin Griffiths.

"A comunidade humanitária irá apoiá-los em cada passo para sair desta crise", acrescentou em comunicado.