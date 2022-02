Obras no futuro Centro de Qualificação dos Açores arrancam em 2022

Ouvido na comissão de Assuntos Sociais, a propósito do Plano e Orçamento da Região para 2022, Duarte Freitas reiterou a intenção do executivo açoriano em transformar a atual escola profissional das Capelas, em Ponta Delgada, em Centro de Qualificação dos Açores.

“Aquilo que está previsto é que já em 2022 se possam iniciar as obras. Temos já um milhão de euros de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para 2022”, afirmou, quando questionado pelo deputado José Pacheco, do Chega, sobre a criação do Centro de Qualificação dos Açores.

O governante revelou que “está a ser ultimada” uma proposta de decreto legislativo regional para “transformar a escola das Capelas no Centro de Qualificação dos Açores”.

Acrescentou que o Governo Regional pretende passar a tutela daquela escola profissional da secretaria da Educação para a pasta da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego.

“O nosso objetivo é trazer escola das Capelas para o século XXI em termos de equipamentos e edifícios, mas também em termos de projeto”, afirmou.

Duarte Freitas avançou que a região vai dispor de oito milhões de euros para a renovação das escolas profissionais, no âmbito do PRR.

O governante destacou que as verbas destinadas às políticas de juventude no Plano e Orçamento da região para 2022 são de 1,6 milhões de euros, representando um crescimento 178 mil euros face a 2021.

“Neste momento, a execução da área da juventude é cerca de 80% de verbas executadas (…). Nas verbas para a juventude há uma componente que representa verbas comprometidas no passado, mas que temos de pagar em 2021, em 2022 e 2023”, afirmou, referindo-se aos compromissos assumidos pelo anterior Governo Regional do PS.

Na audição, o deputado do PS Vílson Ponte Gomes alertou que o Plano e o Orçamento da região para o próximo ano poderão comprometer a “capacidade de financiamento das associações de juventude”.

Já o parlamentar do PSD Flávio Soares enalteceu as políticas do executivo, defendendo que o Orçamento da região representa uma “aposta clara na capacitação e formação” dos jovens açorianos.

Os membros do Governo dos Açores estão a ser ouvidos no âmbito da proposta de Plano e Orçamento da região para 2022, que foi entregue terça-feira na Assembleia Regional, onde serão discutidos e votados no final deste mês.