O regresso aos concertos no "anfiteatro" do Paim

O “Paim, Porta do Lado – Bairro Digital”, grupo de cidadãos criado durante o confinamento para recuperar laços de vizinhança e criar um sentido de comunidade transformou a Praça da Autonomia Constitucional num anfiteatro, com plateia – o amplo espaço da praça – e muitas dezenas de camarotes – as varandas dos apartamentos que a rodeiam – para o concerto de Marina e Pedro Silva, dois experientes músicos micaelenses.

A temperatura agradável, a vontade de voltar a ver um concerto e as saudades de estar em convívio levou perto de uma centena de pessoas à “plateia”, e talvez outros tantos aos “camarotes”. Na praça, crianças às corridas, cães a passear, mantas estendidas no chão. Nas varandas, luzes e velas a dar um colorido especial, copos ao alto para brindar às coisas boas da vida e até coreografias ao ritmo da música.

Entre grandes clássicos internacionais – “Imagine”, “Stand By Me” ou “I Want to Break Free” – nacionais – “Paixão”, “Cinderela” ou “Desfado” – e regionais – “Chamateia, “Ilhas de Bruma” ou “Olhos Negros” – houve muitas oportunidades para o público acompanhar a voz de Marina, mas foi o vizinho Cláudio, algures no terceiro andar, que deixou toda a gente de boca aberta, não só quando cantou a “Chamateia” da sua varanda, em plenos pulmões, mas também quando – no fim do concerto – teve direito a “descer” ao palco para mais duas canções.

A iniciativa “Paim – Porta do Lado” já começou a cumprir a sua missão: todos os vizinhos sabem que o Cláudio é um excelente cantor.