O projeto Sorrisos de Pedra de Helena Amaral celebra oito anos de esculturas

"As pedras, bombas de lava, vem da montanha, e assim são devolvidas à própria natureza como esculturas," diz a artista Helena Amaral, que está atualmente a trabalhar no design para a Galeria dos Sorrisos de Pedra. Este será um espaço para exposição permanente, de esculturas dos Sorrisos, a ser construído na propriedade da Miratecarts.