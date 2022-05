Nuno Bettencourt traz grandes nomes da música às Sete Cidades

Black Eyed Peas, Pitbull, Stone Temple Pilots, Bush, Mod Sun, Girlfriends são alguns dos artistas confirmados para a primeira edição do Atlantis Concert for Earth, um concerto sem fins lucrativos e de celebração da conservação global que vai decorrer nos dias 22 e 23 de julho de 2022, nas Sete Cidades, em Ponta Delgada.

O evento, idealizado pelo guitarrista açoriano Nuno Bettencourt, conhecido pelo seu trabalho nos Extreme, contará com a apresentação de Nicole Scherzinger, e terá um formato híbrido: haverá atuações, ao vivo e virtuais, de artistas icónicos, e a apresentação do trabalho de organizações ambientalistas de todo o mundo.

No comunicado da organização explica-se que entre “os verdadeiros Rockstars for Earth, estarão a Blue Azores, The Ocean Cleanup, Innerspace, Juccce, The White Feather Foundation (fundada pelo embaixador do Concert for Earth Julian Lennon), e a Grounded, Earth Uprising (fundada pela embaixadora do Concert for Earth Alexandria Villaseñor), Earth Percent, entre outras.



O objetivo do evento, afirma-se no comunicado é inspirar as pessoas a agir e a se tornarem elas próprias Rockstars for Earth.



O concerto pretende ter baixa pegada de carbono. Deste modo, “quaisquer emissões de carbono resultantes do evento serão calculadas, reduzidas e, sempre que possível, removidas com o apoio da A Greener Festival (https://www.agreenerfestival.com/), uma empresa sem fins lucrativos comprometida em ajudar eventos, festivais e locais em todo o mundo a se tornarem mais sustentáveis e reduzir os seus impactos ambientais.



E, garantem os promotores, foram feitos “todos os estudos necessários”, sendo que “a Direção Regional do Ambiente foi sempre exigente e rigorosa com a organização, tal como a organização foi consigo própria”.

Atuações selecionadas serão transmitidas ao vivo gratuitamente em todo o mundo no sábado, 23 de julho através da Veeps: https://concertforearth.veeps.com/. E haverá uma opção ‘Clique para Doar’ durante a transmissão ao vivo.



Os bilhetes já estão disponíveis em https://atlantisconcertforearth.bol.pt.

Como se explica no comunicado, o evento é organizado com financiamento privado: é viabilizado financeiramente por Steven Schuurman que, com Nuno Bettencourt e o empresário de alta tecnologia Rene M. Rigal, fundou a Atlantis Entertainment, empresa de produção de média, TV e cinema, e editora discográfica que criou agora o evento internacional para os Açores, e cuja programação está a cargo do “veterano da indústria da música e booker de talentos, Scott Igoe”.

Será dado, contudo, apoio logístico do Município de Ponta Delgada, Município da Lagoa, Junta de Freguesia das Sete Cidades, Governo Regional, Ilha Verde Rent a Car, e de “várias equipas de produção local com muita experiência adquirida ao longo dos anos”.

O concerto é um sonho antigo de Nuno Bettencourt, que trabalha há mais de uma década para concretizar o Concert For Earth.



O guitarrista explica as suas motivações: “hoje em dia, as expressões Clima e Crise Climática desencadeiam tantas emoções diferentes de todas as esferas da vida”. “Todos nós já ouvimos falar sobre a urgência, mas o medo não é a resposta. É hora de parar de dizer a todos como vamos morrer, e, em vez disso, mostrar como todos vamos viver”, apelou o compositor e produtor multi-platina, citado no comunicado da organização.