NRP Setúbal cumpre missão nos Açores

Considerada uma missão fundamentalmente de serviço público, o NRP Setúbal assumiu como principais tarefas a assistência a pessoas e embarcações em perigo no mar, integrado no Sistema Nacional para a Busca e Salvamento Marítimo, ações de socorro e assistência em situações de catástrofe, calamidade ou acidente em colaboração com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a vigilância dos espaços marítimos e monitorização das atividades económicas no mar, a prevenção e combate à poluição marinha, o combate ao narcotráfico, imigração ilegal, tráfico de armas e outros ilícitos, em colaboração com outras autoridades nacionais e o apoio logístico às unidades militares, forças de segurança e organismos públicos sediados na região, explica comunicado



O navio foi empenhado em cinco missões de busca e salvamento marítimo, das quais se destaca o salvamento de um tripulante do navio mercante que caiu ao mar a cerca de 240 milhas náuticas a sudoeste da Ilha das Flores, resgatado com vida após ter permanecido cerca de 30 horas no mar. Esta missão, coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada.



No decorrer da missão, o NRP Setúbal foi empenhado no apoio a quatro veleiros com limitações na propulsão e/ou danos estruturais, tendo prestado o apoio técnico e o acompanhamento para os respetivos portos de abrigo.

No âmbito da vigilância dos espaços marítimos do arquipélago dos Açores, atendendo o exercício da soberania e jurisdição do Estado no mar, o NRP Setúbal realizou trinta e três ações de vistoria a embarcações de pesca, nomeadamente n​​​a Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas, Bancos D. João de Castro, Condor, Açores e Princesa Alice, assim como nos espaços marítimos compreendidos entre as 100 e 200 milhas náuticas da Zona Económica Exclusiva.

Refere o comunicado que foram ainda verificadas as condições de segurança das embarcações e do pessoal embarcado, nomeadamente, a confirmação da existência a bordo dos meios de salvamento individuais e coletivos exigidos para cada tipo de embarcação. Foram também conduzidas ações de sensibilização junto dos mestres e tripulantes das embarcações, salientando a necessidade de proteção dos recursos marinhos e os aspetos relacionados com a segurança a bordo. Foram de igual modo conduzidas ações de sensibilização sobre as medidas preventivas para reduzir a transmissão do novo coronavírus, designadamente, o uso correto de equipamento de proteção individual, medidas de desinfeção, distanciamento social e etiqueta respiratória.

Saliente-se que o navio participou em seis exercícios de busca e salvamento marítimo e em operações com aeronaves da Força Aérea Portuguesa, sob a coordenação do MRCC Delgada. Foi possível assim testar as capacidades de busca, deteção e recuperação de náufragos, exercer ações de primeiros socorros, bem como, a extração e evacuação por meio aéreo.





O NRP Setúbal é comandado pelo Capitão-de-fragata Rui Manuel Zambujo Madeira, com uma guarnição de 45 militares.