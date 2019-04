Novos inspetores do SEF iniciam hoje estágio de cerca de um ano

Os 68 novos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) iniciam esta segunda-feira o estágio, estando previsto que nos meses de julho a setembro reforcem o efetivo no aeroporto de Lisboa.

Estes novos elementos foram recrutados no âmbito de um concurso interno para a admissão de inspetores da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF.

Segundo aquele serviço de segurança, os candidatos vão iniciar uma primeira fase teórica de dois meses, seguida de exercício tutelado de funções no aeroporto de Lisboa, nos meses de junho a setembro, permitindo “um reforço de efetivo naquela estrutura aeroportuária nos meses de maior fluxo de passageiros”.

Os novos inspetores têm, depois, uma nova fase formativa nos meses de outubro e novembro e, em dezembro, voltam a reforçar as fronteiras aéreas, novamente com o objetivo de garantir um maior número de inspetores nesta altura do ano, refere o SEF.

Os 68 novos elementos encerram a formação teórica em janeiro de 2020, e nos meses de fevereiro e março terminam o exercício tutelado de funções nas unidades orgânicas de investigação e fiscalização.

Este estágio probatório tem a duração de cerca de um ano.

A cerimónia de receção aos 68 estagiários, que vai decorrer na sede do SEF, em Barcarena (Oeiras) vai ser presidida pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.