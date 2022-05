Novo treinador do Benfica promete “bom futebol” com resultados

“Vou dar o meu máximo para trabalhar arduamente com o meu ‘staff’ e os jogadores. Para jogarmos bom futebol e sermos bem-sucedidos. É um grande clube, um dos melhores clubes do Mundo. Adoro futebol e, quando se adora futebol, adora-se o Benfica”, disse o técnico de 55 anos.

Schmidt, que chegou a acordo com os ‘encarnados’ para as próximas duas temporadas, esteve nas duas últimas épocas ao serviço dos neerlandeses do PSV Eindhoven, conquistando uma Taça dos Países Baixos e uma Supertaça.

“Estou muito feliz por fazer parte do Benfica e poder trabalhar nesta bonita cidade e neste bonito país. Gostei muito da resposta por parte das pessoas do Benfica. Rui Costa e a sua equipa acreditaram em mim e acharam que eu podia ser um bom treinador para o Benfica”, continuou.

Antes do PSV, Schmidt conquistou uma Taça da China pelo Beijing Guoan, já depois de ter orientado os alemães do Bayer Leverkusen, mas os maiores sucessos foram alcançados no emblema austríaco Salzburgo, com um título de campeão nacional e a taça local.

“Hoje, não é o momento para falar de certos jogadores. Tudo tem de acontecer nos bastidores. Claro que precisamos de ajustes, mas há muito potencial na atual equipa e também nas camadas de formação”, afirmou, questionado sobre possíveis reforços.