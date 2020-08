Novo pacote de medidas de apoio ao Turismo apresentado nos próximos dias, anuncia Vasco Cordeiro

Segundo o Presidente do Governo, a decisão de avançar com estas novas medidas resulta do acompanhamento permanente que tem sido feito pelo Executivo açoriano da situação económica e social que se vive na Região, na sequência da pandemia da COVID-19.

“O Turismo é uma das áreas que necessita de um reforço de intervenção. Nesse sentido, temos já em preparação mais um conjunto de medidas dirigidas a este sector, tendo em conta aquela que é a realidade que nós vivemos na nossa Região”, avançou Vasco Cordeiro.

De acordo com o Presidente do Governo, que falava na apresentação da anteproposta de Agenda para o Relançamento Social e Económico da Região, este pacote de medidas para apoio ao Turismo está em fase final de elaboração e será, nos próximos dias, apresentado aos parceiros das diversas áreas que compõem este sector.

Recorde-se que, no início da pandemia, foi criado um grupo de trabalho composto por elementos dos sectores público e privado, que tem reunido de forma regular para acompanhar a situação do sector resultante do contexto que se vive atualmente.

A anteproposta de Agenda para o Relançamento Social e Económico da Região Autónoma dos Açores é composta por 250 medidas, distribuídas por 9 eixos de atuação, integrados em dois grandes pilares - “Relançar a Economia dos Açores” e “Construir uns Açores mais Resilientes”.

No Primeiro Pilar - “Relançar a Economia dos Açores” -, a Agenda integra 151 medidas de apoio à retoma da economia e para o apoio social, incidindo diretamente no apoio ao emprego e às empresas, às famílias e ao setor social e ao setor do Turismo, em particular, e para uma maior capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde à pandemia COVID-19.

No Segundo Pilar - “Construir uns Açores mais Resilientes” -, as 99 medidas previstas pretendem reforçar as condições de competitividade e de sustentabilidade dos Açores, contribuindo para o reforço da resiliência da economia, fomentando a autonomia estratégica na diversificação de cadeias de valor de produção e de distribuição, bem como promovendo as transições digital e ecológica da economia, e o aumento do nível de preparação em situações de crise.

A Agenda, que está em fase de consulta pública, pode ser consultada pelos Açorianos no sítio da internet https://agendarelancamento.azores.gov.pt, onde poderão deixar os seus contributos, até ao dia 07 de setembro, nos espaços especificamente criados para esse objetivo.